Impfzentren oeffnen wieder

Das Impfzentrum in Wittlich soll im Dezember wieder öffnen. Das hat die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mitgeteilt. Ab 6. Dezember könnten sich Bürgerinnen und Bürger dort von Montag bis Samstag gegen das Corona-Virus impfen lassen. Zur Verfügung stünden die Impfstoffe von Biontech für unter-30-jährige sowie Moderna. Interessierte müssten Personalausweis und Impfausweis zur Impfung mitbringen. Neben dem Impfzentrum in Wittlich ist auch das Impfzentrum Trier seit dieser Woche wieder offen. Dort gibt es nach Angaben des Kreises Trier-Saarburg immer mittwochs die Möglichkeit sich ohne Termin impfen zu lassen, ansonsten könne man sich über die Internetseite des Landes anmelden. Auch die Krankenhäuser in Gerolstein, Bitburg und Hermeskeil sowie das Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier bieten an einzelnen Tagen Corona-Impfungen an.