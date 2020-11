Das in Trier geplante Corona-Impfzentrum soll am 15. Dezember startklar sein. Oberbürgermeister Wolfram Leibe sagte, dass täglich bis zu 5.000 Impfungen bei einem Vollbetrieb möglich seien. Das Impfzentrum soll Anlaufstelle für die Bevölkerung in Trier und im Kreis Trier-Saarburg sein, sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht. Das Konzept für das Impfzentrum in der Messeparkhalle ist in Trier bereits im Sommer mit dem Gesundheitsamt entwickelt worden. Der Kreis Birkenfeld arbeitet an einem Impfzentrum in der Messe Idar- Oberstein, im Kreis Vulkaneifel will man Anfang Dezember darüber reden, ob ein Impfzentrum in Hillesheim entstehen könnte. Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet mit ersten Impfungen gegen Corona im Dezember.