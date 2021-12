Impfzentrum Trier erhöht Kapazität

Im Impfzentrum in Trier sollen ab kommender Woche mehr Menschen geimpft werden können. Wie die Stadt Trier mitteilte, werden ab 27. Dezember die Kapazitäten erhöht, so dass bis zu 1.610 Impftermine pro Tag möglich seien. Das sei eine Steigerung von 15 Prozent. Dafür würden mehr Check-IN-Schalter eingerichtet, an denen sich die Leute anmelden könnten. Ein Großteil der Impfungen im Trierer Impfzentrum seien die sogenannten Booster Impfungen. Interessierte können sich weiterhin unter anderem über das Anmeldesystem des Landes unter impftermin.rlp.de anmelden. Impfungen ohne Termin gebe es unter anderem Dienstag, 21.12.2021 in der Tufa Trier, von 8 - 18 Uhr. Nach Angaben der Landesregierung sind in der Region Trier auch bis Donnerstag wieder die sogenannten Impfbusse unterwegs. Sie machen unter anderem in Bernkastel-Kues und Idar-Oberstein Halt.