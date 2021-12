Impfen ohne Termin im Impfzentrum

per Mail teilen

Im Impfzentrum Trier können sich Menschen am Mittwoch (8. Dezember) ohne Termin impfen lassen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind dann von 8. 30 Uhr bis 14 Uhr Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich. Boosterimpfungen gibt es allerdings nur, wenn die Zweitimpfung mindestens fünf Monate her ist. Ausnahmen gelten für Menschen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden. Am Mittwoch werden laut Stadtverwaltung Biontech und Moderna verimpft. Impfungen seien Mittwoch für bis zu 1.400 Menschen morgen möglich. Bei großem Andrang könne es zu Wartezeiten kommen.