In rund einer Woche sollen in Rheinland-Pfalz 31 Corona-Impfzentren an den Start gehen. Das Impfzentrum der Stadt Trier und des Kreises Trier-Saarburg wird gerade im Messepark eingerichtet.

Jörg Raskopp von der Berufsfeuerwehr Trier geht durch die riesige Messeparkhalle in Trier, in der das Impfzentrum gerade aufgebaut wird. Zum Ablauf erklärt er, dass die Menschen sich im Eingangsbereich zunächst anmelden.

Mehrere Impfstraßen entstehen

Über eine "Aufklärungszone", wo die Menschen über die Impfung informiert werden, gelangen sie in einen Wartebereich. Eine Ampel regelt, wer weitergehen darf in die sogenannte Impfbox. Pro Box gibt es zwei Impfstraßen. Dort ist dann die Impfung. Anschließend kann sich der Geimpfte in einem Ruhebereich etwa eine Viertelstunde hinsetzen oder hinlegen - und schauen, ob er die Impfung vertragen hat.

Limitiert durch Impfstoff-Zuteilung

Jörg Raskopp sagt, theoretisch könnten in einer Stunde 30 Menschen durch das Impfzentrum geschleust werden. Er gehe aber nicht davon aus, dass diese Anzahl notwendig sei - vor allem nicht am Anfang.

"Die Planung geht tatsächlich bis Februar von acht Impfstraßen aus. Da wir immer durch den Impfstoff limitiert sein werden." Jörg Raskopp, Berufsfeuerwehr Trier

"Trier ist gerüstet für den Impfstoff"

In der Trierer Messeparkhalle können maximal 16 Impfstraßen aufgebaut werden. Dann wären etwa 4.600 bis 5.000 Impfungen am Tag möglich. Personal für das Impfzentrum im Messepark sei genug da. Trier sei gerüstet für die Corona-Impfung, so ein Sprecher der Stadt. Man sei froh, trotz der tödlichen Amokfahrt vom 1. Dezember, die viele Einsatzkräfte gebunden habe, den Termin halten zu können. Am 15. Dezember sei das Zentrum einsatzbereit.

In der Region Trier soll es insgesamt fünf Corona-Impfzentren geben. Neben Trier auch in Wittlich, Bitburg, Hillesheim und Idar- Oberstein.