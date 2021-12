Das Impfzentrum in Bitburg soll ab Anfang Januar wieder in Betrieb gehen. Wie der Eifelkreis Bitburg-Prüm mitteilte, sollen dort ab 7. Januar jeweils Mittwochs sowie Freitag bis Sonntag Impfungen gegen das Corona-Virus möglich sein. Für eine Impfung im Impfzentrum Bitburg könnten Interessierte unter anderem über die Internetseite impftermin.rlp.de einen Termin vereinbaren. Derzeit sind Corona-Impfungen bereits in den Impfzentren in Trier und Wittlich möglich.