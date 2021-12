Das Impfzentrum in Bitburg wird im Januar wieder öffnen. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Im Impfzentrum werden demnach Erst- Zweit- und Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus angeboten. Die Terminanmeldung erfolgt in einigen Tagen über die Registrierungsplattform des Landes, so der Kreis. Das Impfzentrum in Bitburg wird zunächst mittwochsabends, sowie freitags, samstags und sonntags von acht bis 16 Uhr geöffnet sein.