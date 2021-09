Mehrheit der Menschen in der Region gegen Corona geimpft

Mit den Impfzentren in Trier und Wittlich schließen am 30. September die letzten in der Region Trier. Mittlerweile sind Impfquoten zwischen 60 und 80 Prozent erreicht. Dafür sind aber nicht allein die Impfzentren verantwortlich.

Gestartet waren sie Anfang Januar, jetzt ist Schluss mit den Impfzentren in Rheinland-Pfalz. Die Zentren in Bitburg im Eifelkreis, in Idar-Oberstein im Kreis Birkenfeld und in Hillesheim in der Vulkaneifel haben schon im Laufe des Septembers geschlossen.

Am 30. September schließen auch die Türen der Impfzentren in Wittlich und Trier. Wobei das Impfzentrum Trier als einziges in der Region bis Januar in Bereitschaft bleibt, bei Bedarf also innerhalb von 48 Stunden wieder öffnen kann.

In den Impfzentren wurden innerhalb von gut neun Monaten Corona-Schutzimpfungen verabreicht, die zwischen einem Drittel und der Hälfte der Impfungen insgesamt in den Kreisen ausmachen.

Zuletzt konnten sich Menschen ab zwölf Jahren dort auch teils ohne Termin impfen lassen und ohne dass sie im betreffenden Kreis wohnen.

Die restlichen Impfungen in der Region wurden seit April in Hausarztpraxen durchgeführt. Seit Kurzem sind auch mobile Impfbusse unterwegs, die allerdings nicht von den Kreisen, sondern vom Land und dem Deutschen Roten Kreuz organisiert werden.

Angaben zu Impfquoten nicht einheitlich

Das erschwert mittlerweile auch die Ermittlung und Vergleichbarkeit der Impfquoten: Die Kreise rechnen diese teils nicht mehr selbst aus, weil das Land dies übernimmt. Das weist nur die Quoten gerechnet auf die Bevölkerung über zwölf Jahren aus.

Dort werden keine absoluten Zahlen ausgegeben und auch nicht getrennt nach Impfzentrum, Impfbus oder Ähnlichem. Noch vor zwei Monaten lagen die Impfquoten in den Kreisen zwischen 55 und 60 Prozent. Wie sieht es jetzt aus?

Stadt Trier und Kreis Trier-Saarburg

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Kreis Vulkaneifel

Kreis Bernkastel-Wittlich

Kreis Birkenfeld

Das Impfzentrum in Trier bleibt als einziges in der Region auf "Stand-by". SWR

Nach den Zahlen, die Trier vom Land erhält, sind in der Stadt 78,2 Prozent der Bevölkerung über zwölf erstgeimpft und 76,4 Prozent vollständig geimpft. Der Kreis Trier-Saarburg hat 68,8 Prozent Erst- und 68,7 Prozent Zweitgeimpfte.

Für Stadt und Kreis gemeinsam bezogen auf die Gesamtbevölkerung macht das nach Berechnungen der Verwaltungen 64,3 Prozent Erstgeimpfte und 63,3 Prozent vollständig Geimpfte.

Im gemeinsamen Impfzentrum wurden demnach 86.265 Erstimpfungen und 82.634 Zweitimpfungen durchgeführt. Hinzu kommen die Impfungen in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Landrat Günther Schartz und Oberbürgermeister Wolfram Leibe beim Abbau des Impfzentrums Trier SWR Claudia Krell

Im Eifelkreis wurden im Impfzentrum und durch mobile Teams laut Kreisverwaltung 46.008 Erst- und 42.826 Zweitimpfungen durchgeführt. Hinzu kommen 22.862 Erstimpfungen und 23.482 Zweitimpfungen in Hausarztpraxen.

Der Eifelkreis hat die Quote bis zuletzt auf die Gesamtbevölkerung ausgerechnet und kommt somit auf 68,83 Prozent bei den Erstimpfungen und 66,27 Prozent bei den Zweitimpfungen.

Im Impfzentrum in Hillesheim (Vulkaneifelkreis) gab es anfangs noch Andrang, zuletzt sank die Nachfrage. SWR

Wegen einer recht frühen hohen Impfquote im Kreis Vulkaneifel konnte das Impfzentrum Hillesheim nach Angaben der Verwaltung nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli auch Impfungen für den Kreis Ahrweiler mit übernehmen.

Auch deshalb sind hier die Zahlen nicht eindeutig ermittelbar. Im Kreis gibt es laut Zahlen des Landes mehr vollständig Geimpfte als Erstgeimpfte. Das erklärt sich nach Angaben der Kreisverwaltung dadurch, dass oft der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft wurde, der nur eine Dosis für vollständigen Impfschutz benötigt.

So kommt der Kreis auf eine Quote von 79,42 Prozent der Bevölkerung über zwölf, die eine erste Impfung erhalten hat. Vollständig geimpft seien bereits 81,26 Prozent. Nach Berechnungen der Verwaltung wurden im Impfzentrum rund 54.000 Dosen Impfstoff gespritzt.

Im Kreis Bernkastel-Wittlich wurden laut Verwaltung im Impfzentrum und durch mobile Impfteams bisher 41.759 Menschen erstgeimpft. 37.323 wurden zweitgeimpft.

Hinzu kommen durch die Hausarztpraxen 28.504 Erstgeimpfte und 30.398 Zweitgeimpfte. Daraus ergeben sich für die Gesamtbevölkerung des Kreises Quoten von 62,35 Prozent Erstgeimpften und 60,09 Prozent Zweitgeimpften.

Wegen zweier Messen im September wurde das Impfzentrum des Kreises Birkenfeld in der Messe Idar-Oberstein schon geschlossen. SWR

Auch der Kreis Birkenfeld gibt die Impfquote gerechnet auf die Bevölkerung über zwölf Jahren an. Demnach sind bisher 71,47 Prozent der Einwohner des Kreises über zwölf einmal geimpft. 69,85 Prozent sind vollständig geimpft.

Das setzt sich zusammen aus 28.768 Erstimpfungen und 26.525 Zweitimpfungen im Impfzentrum, durch mobile Teams oder Ähnliches. Hinzu kommen in Hausarztpraxen 23.243 Erstimpfungen und 23.516 Zweitimpfungen.