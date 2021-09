Impfzentren in der Region Trier schließen

Das Impfzentrum des Kreises Birkenfeld in der Messehalle in Idar-Oberstein wurde gestern geschlossen. Das hat eine Sprecherin auf SWR-Anfrage bestätigt. Grund für die frühere Schließung seien zwei große Messen im September. In Bitburg öffnet das Impfzentrum des Eifelkreises am 22. September zum letzten Mal. Auch das Impfzentrum des Vulkaneifelkreises in Hillesheim schließt schon am 25. September. Die Impfzentren in Wittlich sowie das Impfzentrum für die Stadt Trier und den Kreis Trier-Saarburg beenden ihren Dienst am 30. September. Das Trierer Impfzentrum im Messepark bleibt allerdings stand-by - kann also bei Bedarf wieder sofort öffnen. Seit Dezember wurden nach Mitteilung der Verwaltungen in den Impfzentren in der Region Trier mehr als 413.000 Menschen geimpft.