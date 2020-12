per Mail teilen

In der Region Trier soll es zur Bekämpfung der Coronapandemie fünf Impfzentren geben. Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitteilte, sind Impfzentren in Trier, Wittlich, Bitburg, Hillesheim und Idar-Oberstein geplant. Bis Mitte Dezember sollen die Impfzentren aufgebaut und bereit sein, so das Gesundheitsministerium. Die Zusammenarbeit mit den Städten und Landkreisen laufe gut. Die Impfzentren sollen durch mobile Impfteams ergänzt werden. Kliniken sollen ihr Personal selbst impfen.