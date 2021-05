per Mail teilen

Mehr als 3.100 Menschen aus Trier und dem Kreis Trier-Saarburg sind bisher - seit dem 12. April - über die sogenannte "Impfbrücke" gegen das Coronavirus geimpft worden. Das hat die Stadt auf Anfrage mitgeteilt. Allein von Freitag bis einschließlich Pfingstmontag seien 749 Impfungen vorgenommen worden. Bei der "Impfbrücke" können sich Personen aus der Stadt und dem Kreis, die älter als 55 Jahre sind und zu einer impfberechtigen Gruppe gehören, mit ihrer Handynummer registrieren lassen. Sie werden den Angaben zufolge per Zufallsgenerator per SMS informiert, wenn Impfdosen übrig sind oder wenn Leute nicht zu ihrem Impftermin im Impfzentrum gekommen sind. Wer diese SMS mit "ja" bestätige, bekomme anschließend entweder eine Zu- oder Absage des Termins. Denn pro Ruf würden mehrere Registrierte angefragt. Wer am schnellsten reagiere, erhalte die Zusage.