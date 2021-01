Wegen der Lieferprobleme bei den Herstellern des Corona-Impfstoffes müssen derzeit Impftermine verschoben werden. Nach Angaben der Landesregierung sollen aber alle Termine für die Zweitimpfungen eingehalten werden.



Weil der Impfstoffhersteller Biontech sein Werk in Belgien umbaut, wird zurzeit weniger Impfstoff geliefert, als geplant. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat deshalb am Freitag angekündigt, dass bereits vereinbarte Impftermine verschoben werden. Alle betroffenen Impfkandidaten würden per Mail oder Post unterrichtet. Wie sieht es mit den Impfungen in Ihrem Kreis aus?

Kreis Trier-Saarburg/Stadt Trier

Im gemeinsamen Impfzentrum des Kreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier wird es ab Mittwoch bis auf Weiteres keine Erst-Impfungen mehr geben. Ab Donnerstag werden nur noch Zweitimpfungen durchgeführt, diese seien garantiert. Auch die Zweitimpfungen in den Seniorenheimen durch mobile Impfteams werden nach Angaben eines Kreissprechers um je eine Woche verschoben.

Ab wann es wieder Erstimpfungen gibt, hänge davon ab, ob und wann im Februar neuer Impfstoff geliefert wird.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Nach Angaben eines Sprechers verschieben sich aufgrund der Impfstoffknappheit einzelne Erst-Impfungen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Alle Zweit-Impfungen sollen jedoch wie geplant stattfinden.

Kreis Vulkaneifel

Im Impfzentrum in Hillesheim ist der Betrieb nach Angaben des Impfkoordinators des Vulkaneifelkreises derzeit eingeschränkt. Alle bereits vereinbarten Impftermine am Mittwoch und Samstag mussten abgesagt werden. Die Zweitimpfungen seien aber auch hier garantiert, da die zweite Dosis bisher nach jeder Erstimpfung zurückgelegt worden sei. Die mobilen Impfteams werden diese Woche noch in den die Zweitimpfungen in den Seniorenheimen abschließen.

Kreis Birkenfeld

Der Kreis Birkenfeld wird am Dienstag noch etwa 90 Erstimpfungen im Impfzentrum in Idar-Oberstein durchführen. Am Donnerstag starten die Zweitimpfungen, die erst einmal ausschließlich durchgeführt werden. Alle Termine für Erstimpfungen, die zwischen dem 27. Januar und 16. Februar vergeben wurden, verschieben sich um je drei Wochen.

Kreis Bernkastel-Wittlich

Das Impfzentrum in Wittlich bleibt nach Angaben des Kreises am Mittwoch geschlossen. Ab Donnerstag werden nur noch Zweitimpfungen durchgeführt. Alle anderen Termine verschieben sich um rund drei Wochen. Erstimpfungen sollen im Kreis Bernkastel-Wittlich dann wieder ab 17. Februar angeboten werden. Wer also beispielsweise ursprünglich für den 28. Februar den Termin zur Erstimpfung erhalten hatte, wird nun voraussichtlich erst am 18. März zum ersten Mal geimpft. Vorausgesetzt, bis dahin steht wieder genügend Impfstoff zur Verfügung.