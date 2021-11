Corona-Impfung: Kliniken in Region Trier noch nicht startklar

per Mail teilen

Ab nächster Woche können sich Menschen auch in Krankenhäusern gegen das Coronavirus impfen lassen, so der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Doch die Kliniken in der Region Trier sind darauf nicht vorbereitet. Das hat eine SWR-Recherche ergeben.

Damit Menschen angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage schnell an ihre Booster- oder Erstimpfungen kommen, haben Gesundheitsminister Hoch und Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) am Mittwoch einen Fünf-Punkte-Plan für Rheinland-Pfalz vorgestellt.

Zu diesem Plan gehört, dass ab Anfang nächster Woche an vier Krankenhausstandorten in der Region Trier Impfzentralen öffnen sollen. Dort könnten sich Impfwillige ohne vorherige Terminvereinbarungen den schützenden Piks abholen, so Gesundheitsminister Hoch.

Es handelt sich dabei um das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnenin in Trier, das St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil, das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg und das Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth Gerolstein.

Mutterhaus Trier ab Montag nicht startklar

"Wir werden definitiv ab Montag noch nicht mit dem Impf-Regelbetrieb starten", so Christian Sprenger, Chefarzt im Mutterhaus in Trier. "Wir planen, am 23. November zu beginnen mit jeweils zwei Impf-Tagen pro Woche."

Aktuell befinde sich das Mutterhaus in den Vorbereitungen, so eine Sprecherin. Die Klinik habe gute Erfahrungen mit der Organisation von Impfungen großer Personenzahlen. Die Ankündigung des Landes, Corona-Impfungen in Krankenhäusern anzubieten, habe das Krankenhaus nicht überrascht.

"Wir bedauern nur, dass der Eindruck entsteht, es würde direkt beginnen, denn wir benötigen noch etwas Vorlaufzeit", so die Sprecherin. Einzelheiten werden zeitnah auf der Homepage der Klinik veröffentlicht.

Marienhaus-Gruppe bittet um Geduld

Auch die drei Kliniken der Marienhaus-Gruppe in Bitburg, Gerolstein und Hermeskeil werden aller Voraussicht nach nicht Anfang kommender Woche mit dem Impfen starten. "Der Start am Montag ist sehr unwahrscheinlich", so ein Sprecher. "Wir brauchen etwas Zeit, um alles vorzubereiten."

"Wir bitten eindringlich darum, nicht in den Krankenhäusern anzurufen und die Leitungen zu blockieren."

Schnelle Ankündigung des Landes hat Kliniken überrascht

Nach SWR-Informationen wurde die Marienhaus GmbH von der schnellen Ankündigung des Landes und der namentlichen Benennung der Krankenhäuser überrascht. Die Kliniken hätten sich ein wenig mehr "Fingerspitzengefühl bei der Vorankündigung" gewünscht.

Immerhin stehen bei der Marienhaus-Gruppe die Tage, an denen geimpft wird, schon fest: In Hermeskeil dienstags und donnerstags, in Gerolstein montags und mittwochs und in Bitburg dienstags und donnerstags. Über konkrete Startdaten informiert die Marienhaus GmbH auf ihrer Internetseite.

Gesundheitsministerium RLP verteidigt sich

Das Gesundheitsministerium teilte dem SWR mit, es sei von vornherein klar gewesen, dass am Montag nicht alle Kliniken mit den Impfungen starten würden. Das sei auch so nicht kommuniziert worden. Es sei so, dass die Krankenhäuser, die sich bereit erklärt hätten, Impfungen anzubieten, diese Impfungen ab Montag nach und nach starten würden.

Wann die einzelnen Kliniken ihre Impfzentralen starten und zu welchen Zeiten sie geöffnet sind, will das Ministerium voraussichtlich am Freitag mitteilen.