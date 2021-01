Wegen der verzögerten Lieferung des Corona-Impfstoffes müssen in der Region Trier Impftermine verschoben werden. Die Kreisverwaltungen teilten auf SWR-Anfrage mit, dass zurzeit nur Zweitimpfungen garantiert werden können. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm müssen den Angaben zufolge einzelne Erst-Impfungen verschoben werden. Die Vulkaneifel hat alle Termine am Mittwoch und Samstag abgesagt. In den Kreisen Birkenfeld und Bernkastel-Wittlich werden die Termine für Erst-Impfungen zwischen dem 27. Januar und 16. Februar um je drei Wochen verschoben. Im Impfzentrum Idar-Oberstein werden ab morgen Zweitimpfungen verabreicht. Das Impfzentrum Wittlich bleibt morgen geschlossen, ab Donnerstag werden dort und auch im Kreis Trier-Saarburg nur noch Zweitimpfungen durchgeführt. Wann in Trier wieder Erst-Impfungen stattfinden, hänge davon ab, ob und wann im Februar der Impfstoff geliefert wird.