Seit Corona-Impfungen auch beim Hausarzt möglich sind, werden offenbar vermehrt Termine in den Impfzentren der Region Trier nicht wahrgenommen. Und zwar den Kreisverwaltungen zufolge ohne, dass sie vorher abgesagt werden.

Dass Impflinge zum vereinbarten Termin nicht erscheinen, kommt demnach im Impfzentrum Wittlich etwa 20 Mal am Tag vor. In den anderen Zentren schwankt die Zahl. Die Kreise und die Stadt Trier appellieren, nicht mehr benötigte Termine beim Land abzusagen. In Wittlich hätten die Impflinge die Termine nach eigenen Angaben abgesagt, das Land habe die Stornierungen aber nicht weitergegeben. Der übrige Impfstoff verfällt laut Kreisverwaltungen nicht, da er kurzfristig an registrierte Impfberechtigte der sogenannten „Impfbrücke“ oder von Nachrückerlisten verimpft werde. Seit Einführung der „Impfbrücke“ am 12. April wurden etwa in Trier 905 Menschen mit übrigen Dosen geimpft. Die Stadt beobachtet aber auch hier zunehmend, dass Registrierte ihren Termin nicht wahrnehmen.