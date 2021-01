Ab heute können sich Menschen über 80 Jahre zum Impfen gegen das Coronavirus in der Region Trier anmelden. Wie die Landesregierung mitteilte, wird heute eine landesweite Telefonhotline und Internetseite für Impftermine freigeschaltet. In der Region gibt es Impfzentren in Trier, Wittlich, Bitburg, Hillesheim und Idar-Oberstein. Am 7. Januar soll dort mit den Corona-Impfungen begonnen werden. An Silvester hatte es schon Impfaktionen in Seniorenheimen in Trier, Saarburg und Lorscheid gegeben.