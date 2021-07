Bei den Sonderimpfaktionen im Impfzentrum in Hillesheim und im Schnelltestzentrum in Hermeskeil am Samstag gibt es noch freie Termine. Das teilten die zuständigen Verwaltungen mit.

Nach Auskunft der Kreisverwaltung der Vulkaneifel kann sich noch jeder über 18 über die Internetseite des Kreises für die Impfaktion ab 14 Uhr am Samstag anmelden. Ein Wohnsitz in der Vulkaneifel ist keine Voraussetzung. Es werde mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft, bei dem eine Impfung für den vollen Schutz ausreicht. In Hermeskeil sind nach Angaben der Verwaltung derzeit noch 100-150 Dosen des gleichen Impfstoffes übrig. Nur Menschen über 18 mit Hauptwohnsitz in der Verbandsgemeinde Hermeskeil können sich noch telefonisch bei der VG anmelden. Oder sie können am Samstag ab 8 Uhr beim Schnelltestzentrum vorbeikommen.