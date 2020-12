per Mail teilen

Im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier finden am Mittwoch die ersten Impfungen des Pflegepersonals gegen das Coronavirus statt. Nach Angaben des medizinischen Geschäftsführers des Klinikums Mutterhaus werden heute insgesamt 80 der 200 Pflegekräfte geimpft.

In den kommenden Tagen würden weitere Pflegekräfte geimpft. Der medizinische Geschäftsführer des Klinikums Mutterhaus Trier, Christian Sprenger, schätzt, dass sich etwa 80 Prozent des Pflegepersonals gegen das Coronavirus impfen lassen wollen.

Die Information, dass die Impfungen nun bereit stünden, seien aber sehr kurzfristig gekommen, sodass nicht direkt alle Mitarbeiter informiert werden konnten. Außerdem seien viele im Urlaub und nicht zu erreichen.

Impfstoff lagert bei -70 Grad

Der Corona-Impfstoff lagere in einem Ultratiefkühlgerät bei -70 Grad, erzählt die leitende Apothekerin des Klinikums Mutterhaus, Sabine Steinbach. Der Impfstoff sei am Mittwochmorgen zum Auftauen in den Kühlschrank gelegt worden. Bevor er geimpft werden könne, müsse er noch mit Kochsalzlösung verdünnt werden.

Insgesamt stehen für das Trierer Klinikum Mutterhaus und das Brüderkrankenhaus je 950 Impfdosen zur Verfügung.