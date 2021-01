In der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg haben die Impfungen gegen das Coronavirus in Senioren- und Pflegeheimen begonnen. An Silvester war Impfstart in vier Einrichtungen.

Fast 1.000 Impfdosen standen für die Bewohner und das Personal der Pflegeheime in Trier, Saarburg und Lorscheid zur Verfügung. Ein 99jähriger Mann aus Saarburg wurde als erster geimpft. Impfbereitschaft hoch Die Impfbereitschaft sei sehr hoch, teilte die Leitung der Einrichtungen mit. Die Impfungen wurden vom Personal der Heime und von mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt. Am Tag zuvor hatte die Trierer Berufsfeuerwehr den Impfstoff aus dem Trierer Impfzentrum zu den Pflegeheimen gebracht. Vor Ort wurde der Impfstoff auf Spritzen aufgezogen und verabreicht. Der 99-jährige Albert Fehr, Bewohner des Seniorenzentrum St. Franziskus Saarburg, erhält als erster Heimbewohner im Landkreis Trier-Saarburg die Impfung. Presseamt Trier Impfungen "hoffnungsvolles" Zeichen Der Landrat des Kreises Trier-Saarburg, Günther Schartz (CDU), sagte, es sei ein großer Schritt in der Bekämpfung der Pandemie und zurück zu einer lang ersehnten Normalität. Nur durch Impfungen könne es gelingen, Corona zu bekämpfen. Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte, die Impfungen seien ein besonders wichtiges und hoffnungsvolles Zeichen. Alte Menschen seien besonders durch das Coronavirus gefährdet und in vielfacher Hinsicht von der Pandemie betroffen - vor allem, wenn sie in einer Pflegeeinrichtung seien. Der Trierer Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU) bezeichnete es als wichtiges Zeichen, dass die ersten Impfdosen noch 2020 verabreicht wurden. "Im neuen Jahr werde es dann aufwärts gehen", so Schmitt. Andreas Kirchartz (2.v.l) , Feuerwehrchef und Impfkoordinator für die Stadt Trier, übergibt den Impfstoff an die Leitung der Vereinigten Hospitien, Dr. Yvonne Russell (3.v.l) und Tobias Reiland (4.v.l.). Oberbürgermeister Wolfram Leibe (ganz rechts) und Dezernent Thomas Schmitt (ganz links) machten sich vor Ort ein Bild vom Beginn der Impfungen. Presseamt Trier Impfstart in Kliniken am vergangenen Mittwoch Im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier fanden bereits am Mittwoch die ersten Impfungen des Pflegepersonals gegen das Coronavirus statt. Nach Angaben des medizinischen Geschäftsführers des Klinikums Mutterhaus wurden zunächst 80 der 200 Pflegekräfte geimpft. Trier Mitarbeiter können sich impfen lassen Impfstart in Trierer Krankenhäusern Im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier finden am Mittwoch die ersten Impfungen des Pflegepersonals gegen das Coronavirus statt. Nach Angaben des medizinischen Geschäftsführers des Klinikums Mutterhaus werden heute insgesamt 80 der 200 Pflegekräfte geimpft. mehr... Ab Montag Impftermine vereinbaren Ab Montag können sich Menschen über 80 Jahre für Impftermine in der Region Trier anmelden. Dann wird die landesweite Telefonhotline 0800/5758100 und die Internetseite des Landes für Impftermine freigeschaltet, teilte die rheinland-pfälzische Landesregierung mit. In der Region Trier gibt es Impfzentren in Trier, Wittlich, Bitburg, Hillesheim und Idar-Oberstein.