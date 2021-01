per Mail teilen

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sollen die Impfungen gegen das Corona-Virus für Bewohner und Personal von Seniorenheimen in dieser Woche beginnen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, soll ein mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes zunächst knapp 400 Impfungen in drei Heimen durchführen. Es sei geplant, in allen 17 Senioreneinrichtungen im Kreis bis Mitte Februar die erste und auch die zweite Impfung anzubieten. Dafür reiche der verfügbare Impfstoff.