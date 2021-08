In der Region Trier ist bei den Corona-Impfungen mittlerweile eine Quote zwischen 55 und nahezu 60 Prozent bei den Erst-Impfungen und zwischen 44 und 48 Prozent bei den Zweit-Impfungen erreicht. Das geht aus aktuellen Zahlen der Kreise und der Stadt Trier hervor. Demnach hat die Stadt Trier mit rund 63 Prozent der Gesamtbevölkerung die höchste Quote bei den Erstimpfungen. Der Kreis Vulkaneifel gibt die Zahlen nur noch wöchentlich und bezogen auf die Bevölkerung über 18 an. Dadurch kommt er auf höhere Quoten von knapp 67 und knapp 57 Prozent. Die Impfquote sei hier so hoch, dass sich ab August auch Bewohner des Kreises Ahrweiler im Impfzentrum Hillesheim impfen lassen können, so die Kreisverwaltung. Probleme mit zu viel oder nicht mehr haltbarem Impfstoff gebe es nicht, weil bedarfsgerecht bestellt werde. Das ist laut der zweiten Vorsitzenden des Hausärzteverbands, Heidi Weber aus Bitburg, auch bei den Hausarztpraxen der Fall.