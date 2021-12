Vulkaneifelkreis mit höchster Impfquote in der Region

Ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Impfungen in der Region Trier liegen die Impfquoten in den Landkreisen zwischen 75 und 86 Prozent. Im Vulkaneifelkreis sind die meisten Menschen geimpft.

Von den fünf Landkreisen und der Stadt Trier sind im Vulkaneifelkreis rund 87 Prozent der Bevölkerung über 12 Jahren vollständig geimpft. Das geht aus den Zahlen des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor, die dem SWR vorliegen. Etwa die Hälfte von ihnen sind schon geboostert. Auch hier belegt der Vulkaneifelkreis die Spitzenposition.

Niedrigste Impfquote im Kreis Trier-Saarburg

Auch die Stadt Trier hat fast 86 Prozent zweifach Geimpfte. Rund 41 Prozent davon haben bereits eine Auffrischungsimpfung bekommen. Die niedrigste Impfquote hat der Kreis Trier-Saarburg mit gut 75 Prozent vollständig Geimpften. Mehr als ein Drittel der Menschen über 12 Jahre haben dort schon die Auffrischungsimpfung.

Am 28. Dezember vor einem Jahr waren rund 400 Menschen in drei Alten- und Pflegeheimen in der Vulkaneifel durch mobile Teams geimpft worden. Der Landkreis hatte damals die höchste Inzidenz in der Region Trier.