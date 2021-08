In den Impfzentren der Region gibt es weniger Anmeldungen zu Erstimpfungen, als Impfstoff und Personal zur Verfügung stehen. Die Stadt Trier und die Kreise wollen jetzt der Impfmüdigkeit auf verschiedene Weisen entgegenwirken.

Offenbar nimmt die Impfbereitschaft in der Region im Moment stark ab. "Wir beobachten deutlich eine Impfmüdigkeit, weil die Anmeldungen zu Erstimpfungen im Impfzentrum sehr zurückgegangen sind", sagte ein Sprecher des Kreises Bernkastel-Wittlich dem SWR.

Alle Impftermine abgearbeitet

Auch in Trier gibt es weniger Anmeldungen als früher, das könne aber auch an der Urlaubszeit liegen, so ein Sprecher. Laut Verwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind im Impfzentrum in Bitburg alle vom Land zugewiesenen Termine abgearbeitet.

Das Impfzentrum in Bitburg habe alle vom Land zugewiesenen Termine abgearbeitet, heißt es beim Eifelkreis Bitburg-Prüm SWR

Hohe Impfquote im Vulkaneifelkreis

Wegen der überdurchschnittlich hohen Impfquote im Kreis Vulkaneifel schränkt das Impfzentrum in Hillesheim laut Verwaltung im August seine Öffnungszeiten ein. Außerdem können sich dort auch Menschen aus dem benachbarten Kreis Ahrweiler nach Terminabsprache impfen lassen.

Das Impfzentrum in Hillesheim schränkt ab August seine Öffnungszeiten ein. Im Januar standen hier die Bürger noch Schlange. SWR

Auch Hausärztin hat Listen abgearbeitet

Wie es bei den Hausärzten aussieht, darüber haben die Kreise keinen Überblick. Aber Heidi Weber aus Bitburg, zweite Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbandes, sagte dem SWR, bei ihr seien alle Listen abgearbeitet. Sie bestelle nun Impfstoff nur noch nach Bedarf und könne Termine sehr zeitnah vergeben.

Appell per Internet und Brief

Die Stadt Trier und die Kreise versuchen jetzt mit verschiedenen Aktionen, die Menschen zum Impfen zu bewegen. Dabei gehe es vor allem darum, Hürden abzubauen, so ein Sprecher der Stadt.

Vor allem Jüngere hätten dort noch keine Impfung, weshalb diese über die sozialen Medien angesprochen werden sollen. Außerdem plane die Stadt, etwa 30.000 bis 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner über 18 Jahren per Brief in vier bis fünf Sprachen anzuschreiben.

Auch die Sonderimpfaktionen, bei denen mobile Impfteams direkt in die Stadtteile fahren, sollen fortgesetzt werden. Am Samstag etwa im vom Hochwasser betroffenen Trier-Ehrang.

Dabei werde häufig der Impfstoff von Johnson und Johnson verabreicht, weil hier nur eine Impfung nötig ist. Außerdem soll in Trier immer wieder ohne vorherige Terminanmeldung geimpft werden, um die Hürden möglichst gering zu halten.

Mehr Anreize für Impfungen, weniger Hürden

Auch der Kreis Bernkastel-Wittlich will die Hürden gering halten und einen Anreiz schaffen, indem Impfen ohne Termin möglich werden soll. Oder indem zukünftig an bestimmten Tagen eher abends geimpft wird, damit Berufstätige dies wahrnehmen können.

Genau wie der Kreis Bernkastel-Wittlich überlegt auch der Kreis Vulkaneifel nach Aussage der Verwaltung, mobile Impfteams aufzubauen. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm behalte sich vor, eine Sonderimpfaktion wie Mitte Juli für alle über 18 Jahre ohne Termin zu wiederholen.

Indes appellieren der Landrat des Kreises Trier-Saarburg, Günther Schartz, und der Leiter des Gesundheitsamts, Harald Michels, per Videobotschaft an die Menschen, sich impfen zu lassen.