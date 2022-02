Impfbus am Klinikum Mutterhaus hört auf

Die Arbeit des Impfbusses am Klinikum Mutterhaus wird nach knapp drei Monaten beendet. Wie eine Kliniksprecherin mitteilte, war die Nachfrage zuletzt so stark gesunken, dass diese auch über die übliche Impfsprechstunde montags abgedeckt werden könne. Bei Bedarf und einer Absprache mit den ebenfalls beteiligten Stadtwerken und der Stadt Trier, gebe es am Mutterhaus aber die Kapazitäten, den Impfbus wieder einzurichten. Den Angaben zufolge hatte es im Impfbus in den vergangenen drei Monaten insgesamt knapp 1.700 Impfungen gegeben. Diese seien jeweils dienstags und donnerstags von aktivem, aber auch von pensioniertem medizinischen Personal durchgeführt worden.