Die Immobilienpreise in Trier steigen weiter. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat die Coronapandemie die Preise nicht gebremst. Datenbasis für den aktuellen Grundstücksmarktbericht sind 1500 Kaufverträge aus dem Jahr 2020. Die Preise für Baustellen in Trier stiegen demnach um durchschnittlich 15 Prozent. Im vergangenen Jahr waren ein Drittel der in Trier verkauften Eigentumswohnungen Neubauten. In Trier-Nord sind die Preise für Eigentumswohnungen mit 5000 Euro pro Quadratmeter am höchsten, gefolgt von Heiligkreuz und Feyen/Weismark. Auch die Preise gebrauchter Eigentumswohnungen sind in Trier um 10 bis 20 Prozent angestiegen.