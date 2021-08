In der Region Trier sind 2020 mehr Menschen 100 Jahre und älter geworden als in den Jahren zuvor. Das geht aus Zahlen des rheinland-pfälzischen Einwohnermelderegisters hervor.

Demnach gehörten im vergangenen Jahr 106 Menschen in der Region Trier der Generation 100 plus an. Das sind 17 mehr als 2019 und fast doppelt so viele wie im Jahr 2018. Vor allem Frauen werden 100 Jahre und älter. Die Zahlen seien auf medizinischen Fortschritt und steigenden Wohlstand zurückzuführen.