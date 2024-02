Gerolstein: Gasexplosion in Imbisswagen

Am Sonntagmorgen hat es in einem Imbisswagen in Gerolstein in der Eifel eine Gasexplosion gegeben. Die Besitzerin des Wagens wurde dabei schwer verletzt.

Der Imbisswagen in Gerolstein (Eifel) explodierte am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr, als die Besitzerin den Wagen für eine Veranstaltung vorbereiten wollte. Die Frau teilte der Polizei mit, dass sie bereits beim Betreten des Wagens Gasgeruch wahrgenommen habe. Das Gas sei aus den eingebauten Gasflaschen entwichen. Dann sei der Kühlschrank des Wagens angesprungen. Dies führte dazu, dass sich das Gas aufgrund der elektrischen Entladung entzündete und dann explodierte. Vermutlich technischer Defekt Die Besitzerin wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr. Die Polizei schließt derzeit Fremdverschulden aus und geht von einem technischen Defekt aus. Weitere Angaben könne die Polizei derzeit nicht machen. Auch der entstandene Schaden sei noch nicht zu beziffern.