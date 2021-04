Zwei Fälle von illegaler Müllentsorgung beschäftigen die Polizei in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich). Unbekannte hatten alte Autoreifen und Müll wahrscheinlich von einer Renovierung einfach in der Natur entsorgt.

In einem Waldstück am Zeller Berg wurden an einem steilen Abhang, der zu einem Bachlauf führt und vom Parkplatz nicht einsehbar ist, eine große Menge an Renovierungsabfällen, Elektrogeräten, Farbeimern, Teppichen und Hausmüll illegal entsorgt. Das teilte die Polizei in Wittlich mit. Zum Teil lagen Müllsäcke und Kanister mit umweltgefährdenden Stoffen in einem Bachlauf. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Vorfall in den vergangenen Tagen ereignet hat und sucht Zeugen.

Illegale Müllentsorgung auch in Hetzerath

Erst einige Tage zuvor hatten nach Angaben der Polizei Wittlich Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag neben einem Waldweg im Staatswald bei Erlenbach in der Gemeinde Hetzerath mehr als 100 Reifen unerlaubterweise abgekippt.

Unbekannte haben alte Reifen einfach in der Natur entsorgt. Polizei Wittlich

Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Umweltverschmutzer geben können.

Können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bei der Polizei Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260.