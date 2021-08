per Mail teilen

Unbekannte haben an einem Feldweg in der Nähe von Birresborn in der Eifel zwei Heizöltanks und mehrere Kunststoffcontainer illegal entsorgt. Das teilte die Polizei mit. Eine Verunreinigung des Erdreiches sei nicht festgestellt worden. Wann die Behälter dort abgeladen wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.