Stadt Trier geht gegen illegalen Flut-Müll vor

Die Stadt Trier will künftig illegale Müllablagerungen nach der Flut in Trier-Ehrang ahnden. Verursacher sollen zur Verantwortung gezogen werden.

Das Amt StadtRaum argumentiert, man habe schnell kostenlose Container aufgestellt. Dennoch entsorgten viele Leute ihren Schutt und Müll wild.

Das belaste das Personal und mache die Entsorgung teurer. Ein Sprecher kündigte an, die Stadtreinigung werde den ganzen Ort nochmals reinigen.

Container stehen kostenlos bereit

Bauschutt und Flutabfälle könnten an den Containern am Marktplatz an der Kyll und in der Merowingerstraße entsorgt werden. Dort müsse der Abfall während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 9-17 angeliefert werden.

Hausmüll werde wie üblich vom Abfallzweckverband A.R.T. abgefahren. Auch könnten dort Sperr- und Sondermüll angemeldet werden.