Es sieht hässlich aus und kann auch noch die Umwelt schädigen: Immer wieder taucht illegal abgeladener Müll in der Region Trier auf.

Der für den Müll in der Region Trier zuständige Zweckverband ART stellt nach eigenen Angaben immer wieder fest, dass Abfall illegal in der Natur oder auch in Wohngebieten abgelegt wird.

Da gibt es so ziemlich alles: Von Elektroschrott und Altkleider über Problemabfälle wie Ölkanister und Farbeimer bis hin zu Baustellenschutt, Altreifen und Sperrmüll.

Die Art des abgelegten Mülls entscheidet über die Höhe des Bußgeldes. Matratzen etwa schädigen die Umwelt weniger ... A.R.T. Bild in Detailansicht öffnen ... als Farbeimer und Ölkanister, deren Restinhalt in Gewässer fließen und diese verschmutzen kann. A.R.T. Bild in Detailansicht öffnen Die unterschiedlichsten Arten von Müll werden illegal entsorgt: Elektrogeräte, Farbeimer, Teppiche und Hausmüll - wie hier in Zell. Polizei Zell Bild in Detailansicht öffnen Auch Abfall von Baustellen wird illegal entsorgt. Wie hier Betonreste, Plastikeimer und Isolierband in Gerolstein-Roth. Polizei Daun Bild in Detailansicht öffnen Hier wurden in Serrig unter anderem als krebserregend eingestufte und damit gesundheitsgefährdende "Eternit-Platten" abgelegt. Laut Polizei kann diese Straftat mit Geldstrafe oder Gefängnis bis zu fünf Jahren geahndet werden. Polizei Saarburg Bild in Detailansicht öffnen

Abfälle können meist kostenlos abgegeben werden

Das Absurde dabei laut Abfallverband ART: Die meisten dieser Abfälle können kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr an den Standorten des ART abgegeben werden. Statt mit dem Müll in den Wald zu fahren, könnte man also auch den Weg zu einer richtigen Sammelstelle auf sich nehmen.

Sperrmüll kann sogar viermal im Jahr kostenlos vor die Haustür gestellt werden. Allerdings gibt es Termine dafür nur alle vier Wochen. Laut ART wird der Sperrmüll dann aber garantiert abgeholt. Es sei denn, die Fahrten müssen zum Beispiel wegen Eis und Schnee ausfallen.

Hohe Bußgelder für illegalen Müll

Dennoch wird weiterhin illegal Müll auf Waldwege oder Wiesen geworfen. Die Bußgelder dafür können sehr hoch sein: In Rheinland-Pfalz zahlt man gut zehn Euro für eine weggeworfene Zigarettenschachtel oder bis zu rund 2.500 Euro, zum Beispiel für in die Natur geladene Waschmaschinen, Reifen oder andere Fahrzeugteile.

Entscheidend ist dabei auch, wo der Müll abgelegt wird. Also, ob zum Beispiel durch einen ausgelaufenen Ölkanister ein Bach verschmutzt wird.

Vor Kurzem wurden in Serrig (Kreis Trier-Saarburg) als krebserregend geltende "Eternit-Platten" auf einem Wirtschaftsweg gefunden. Für diesen "unerlaubten Umgang mit Abfällen" kann es eine Geldstrafe oder sogar bis zu fünf Jahre Gefängnis geben.

Entsorgung bleibt an den Gemeinden hängen

Um eine solche Strafe zu verhängen, muss aber erst einmal der Verursacher ausgemacht werden. Und den zu ermitteln, klappt meist nicht, sagt der ART. Die Kosten für die Entsorgung bleiben dann am Besitzer des Grundstücks hängen, auf dem der Müll abgeladen wurde - das sind meist die Gemeinden.

Müll-Entsorgung ist Aufwendig

Das war auch bei den "Eternit-Platten" in Serrig der Fall. Ortsbürgermeister Karl Heinz Pinter sagt, dass die Entsorgung des gefährlichen Mülls enorm aufwendig war.

Zwei Mitarbeiter der Gemeinde hätten die Platten in einem eigenen Sicherheitsbehälter verstauen müssen - und das in Schutzanzug, mit Schutzbrille, Atemschutzmaske und Handschuhen.

Dann habe einer der Mitarbeiter mit den Platten noch gut 35 Kilometer zur nächsten Sammelstelle des ART in Mertesdorf fahren müssen. In der Zeit habe er andere wichtige Aufgaben nicht wahrnehmen können.

"Und das alles, weil jemand illegal schwer belasteten Abfall auf unserem Wirtschaftsweg abgeladen hat. Das ist unbegreiflich, weil viel Müll vor der Haustür abgeholt werden kann und auch Sammelstellen in der Nähe sind." Karl Heinz Pinter, Bürgermeister Serrig

Zwar sei die Entsorgung beim ART noch kostenlos für die Gemeinde. Bürgermeister Pinter ärgert sich dennoch über die Umweltverschmutzung durch Müll, die in letzter Zeit immer öfter vorkomme. Vor allem an den schönen Aussichtspunkten des Ortes. Er wünscht sich mehr Bewusstsein in der Bevölkerung und dass diese illegale Entsorgung auch zur Anzeige gebracht wird.