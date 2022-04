per Mail teilen

Am Dienstagmittag haben bisher unbekannte Täter auf einer Kreisstraße bei Üxheim in der Vulkaneifel illegal Müll entsorgt. Nach Polizeiangaben lagen zwischen Heyroth und Niederehe Hausmüll und Bremsscheiben eines Autos an der Straße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.