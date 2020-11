per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer Trier fordert anlässlich der Grenzöffnung nach Luxemburg am Samstag auch die Quarantäne – Regelungen aufzuheben. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, darauf habe man sich geeinigt. Die IHK nannte die Entscheidung zur Grenzöffnung überfällig. Die geschlossenen Grenzen zu Luxemburg hätten einen erheblichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schaden angerichtet. Nun müsse an die so wörtlich „gelebte Nachbarschaft“ angeknüpft werden.