Die Industrie- und Handelskammer Trier ruft Unternehmen in der Region zu mehr Corona-Schnelltests in den Betrieben auf. IHK-Chef Glockauer sagte, wenn es der Wirtschaft nicht gelinge, rechtzeitig und in Eigenverantwortung die Testkapazitäten auszubauen, könne es zu einer Testpflicht kommen – die bedeute mehr Bürokratie. Um ausreichend zu bestellen, unterstützt die IHK die Betriebe mit einer Liste regionaler Anbieter von Corona-Schnelltests. Einer Umfrage der Kammer zufolge bietet derzeit knapp die Hälfte der Unternehmen in Rheinland-Pfalz regelmäßig Corona-Schnelltests an oder hat vor, dies zu tun.