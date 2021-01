Homeoffice in Firmen der Region Trier

Viele Unternehmen in der Region Trier bieten ihren Mitarbeitern schon seit März 2020 an, zu Hause zu arbeiten. Das teilten verschiedene Firmen dem SWR auf Anfrage mit. Im IT Haus in Föhren (Kreis Trier-Saarburg) war auch schon vor Corona mobiles Arbeiten normal, jetzt arbeiteten außer der Logistik und dem Kundendienst alle von zu Hause aus. Auch bei der Bitburger Brauerei ist die Verwaltung im Homeoffice, ebenso beim Trierer Tabak-Konzern JTI. Lediglich für einzelne bürokratische Angelegenheiten müssten Mitarbeiter ins Büro kommen. Bei Banken sind viele Beschäftigte auch im Homeoffice, teils mehr als 80 Prozent, während die Mitarbeiter der Filialen vor Ort arbeiten müssen.