IHK Trier für Abschaffung der Quarantänepflicht

Der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Trier, Jan Glockauer, spricht sich für eine kürzere Quarantänezeit bei Menschen mit positivem Coronatest aus. In einer Mitteilung der IHK heißt es: Wer Symptome habe, sollte die Quarantäne auf fünf Tage verkürzen können. Wer symptomfrei sei, bei dem sollte die Quarantänezeit komplett aufgehoben werden. Als Grund wird angeführt, dass immer mehr Betriebe in der Region Trier meldeten, dass ihr Produktionsablauf gestört sei. Viele Beschäftigte seien in Quarantäne, obwohl sie keine Symptome zeigten. Dadurch drohten Produktionsausfälle. Omikron habe aber nicht so gravierende Auswirkungen wie frühere Varianten