IHK zu Erdgasversorgung

Die IHK Trier warnt vor wirtschaftlichen Schäden, sollte es zu Problemen bei der Versorgung mit Erdgas kommen. Schon vor Beginn des Krieges in der Ukraine hätten Drei Viertel der Unternehmen der Region Trier in einer Umfrage gestiegene Energie und Rohstoffpreise als ihr größtes Problem und Konjunkturrisiko angegeben. Viele Maßnahmen zum Energiesparen hätten die Unternehmen schon getroffen, so die IHK Trier. Sie rät ihren Mitgliedsunternehmen, sich mit den Folgen von möglichen Versorgungsengpässen auseinanderzusetzen.