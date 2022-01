IHK Trier befürwortet neue Quarantäneregeln im Zusammenhang mit neuer Coronaverordnung

Die Industrie- und Handelskammer Trier bewertet die ab heute (Freitag) in Kraft tretenden, bundeseinheitlichen Corona-Regeln als positiv. Nach Angaben von IHK- Geschäftsführer Jan Glockauer betrifft das vor allem die Verkürzung der Quarantäneregeln.

Dies sei ein wichtiger Baustein, die Wirtschaft und das Alltagsleben - wo immer möglich - in den nächsten Wochen am Laufen zu halten, so Glockauer gegenüber dem SWR. Dabei gehe es auch um den Erhalt der Lieferketten und die gesamte Infrastruktur. Die Lockerung der ab heute bundesweit in Kraft tretenden 2G-Plus-Regel in der Gastronomie bewertet die IHK Trier als sinnvoll. Demnach brauchen nur noch Menschen einen zusätzlichen Test, deren 2. Impfung oder Genesung mehr als drei Monate zurückliegt. Gastronomen, die ihre Betriebe wegen der derzeitigen Lage schließen, können ihre Fixkosten bis Ende Januar über die Überbrückungshilfe decken, so die IHK Trier.