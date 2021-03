Die Industrie- und Handelskammer Trier hat die Aussetzung der Strafzölle zwischen den USA und der europäischen Union begrüßt. In einer Mitteilung heißt es, die Zusatzzölle auf deutsche Weinexporte in die USA seien eine enorme Belastung für viele regionale Betriebe. Die Betriebe würden für einen Streit in Mitleidenschaft gezogen, für den sie nicht verantwortlich seien. Die EU und die USA hatten sich am Freitag darauf geeinigt, die Strafzölle auszusetzen. Sie waren im Streit um Flugzeugbau-Subventionen eingeführt worden und hatten Moselweine in den USA teurer und damit schwieriger verkäuflich gemacht.