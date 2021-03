per Mail teilen

Die IG Metall hat die Beschäftigten von Volvo Construction Equipment in Konz heute zum Warnstreik aufgerufen. Laut IG Metall sollen die Volvo-Beschäftigten am Morgen für eine Stunde die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft rechnet eigenen Angaben zufolge mit über 500 Streikenden vor dem Volvo-Betriebsgelände, sie erwarte den größten Präsenzwarnstreik in der Region. Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber lehnen das ab. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. März geplant.