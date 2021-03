Nach einer Reihe von Warnstreiks in dieser Woche ruft die IG Metall in der Region Trier heute noch mal zum Warnstreik auf, und die Beschäftigten des Metallindustriebetriebs Thyssenkrupp-Bilstein in Mandern und Kell am See. Eine Kundgebung ist für 13 Uhr in Mandern angekündigt. In Mainz finden heute parallel die nächsten Verhandlungen in der laufenden Tarifrunde statt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber lehnen das ab.