Im Rahmen der anhaltenden Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie hat es am Trierer Hafen einen Auto-Warnstreik gegeben. Nach Angaben der IG Metall Trier versammelten sich bis zu 400 Beschäftigte. Mit ihren Autos hätten sie sich wie in einem Autokino eine Dreiviertelstunde lang vor einer Kundgebungsbühne aufgestellt und die Straße am Moselkai komplett blockiert, so die IG Metall Trier. Morgen gehen die Warnstreiks weiter, unter anderem in der Eifel. Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn oder kürzere Arbeitszeiten. Die Arbeitgeber lehnen das ab.