Die Gewerkschaft IG Bau befürchtet, dass sich der Fachkräftemangel in der Region Trier weiter verschärfen könnte. Die Industriegewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen der Agentur für Arbeit, wonach bei Hoch- und Tiefbauunternehmen noch fast 1.700 Ausbildungsplätze frei seien.

In vielen Bereichen würden sich deutlich weniger Schulabgänger bewerben. Doch jeder Auszubildende der jetzt fehle, sei in ein paar Jahren auch eine Fachkraft weniger, so ein Sprecher der IG Bau. Bauberufe müssten bei der anhaltend hohen Auftragslage im Wohnungs- Gleis- und Straßenbau attraktiver werden, um zukünftig genügend Bewerber zu finden. Die IG Bau fordert deshalb in der laufenden Tarifrunde unter anderem 5,3 Prozent mehr Lohn sowie einen Ausgleich für unbezahlte Fahrten zu den Baustellen.