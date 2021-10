Unternehmen Polymer schafft 300 neue Arbeitsplätze

per Mail teilen

Der Kunststoff-Hersteller Polymer aus Bad Sobernheim (Landkreis Bad Kreuznach) wird sich in Idar-Oberstein ansiedeln und dort 300 neue Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen hat im Gewerbegebiet in Idar-Oberstein eine knapp 18 Hektar große Fläche gekauft, um dort seine neuen Produktionsstätten zu bauen, teile ein Sprecher der Stadt mit. Polymer wird nach eigenen Angaben bis zu 50 Millionen Euro in den neuen Standort investierten.