Trickdiebstahl im Schmuckgeschäft

In Idar-Oberstein hat am Mittwochmittag eine Frau mit einem Trick aus einem Schmuckgeschäft mehrere Brillant-Ringe gestohlen. Wie die Kriminalpolizei mitteilte, ließ sie sich zuvor verschiedene Schmuckstücke zeigen und nahm dann in einem unbeobachteten Moment eine Schatulle im Wert von mehreren tausend Euro an sich. Die Frau soll dann zu Fuß in Richtung Innenstadt gegangen sein. Sie soll etwa dreißig Jahre alt gewesen sein, mit schwarzen mittellangen Haaren. Sie trug dunkle Kleidung und weiße Schuhe und hatte eine rosafarbene Tasche dabei. Die Frau sei nach eigener Aussage hochschwanger. Hinweise an die Kripo Idar-Oberstein.