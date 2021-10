Trauerfeier für erschossenen Tankstellen-Mitarbeiter

Rund 400 Menschen haben am Donnerstag in Idar-Oberstein Abschied von Alex W. genommen. Der 20-jährige Schüler war am 18. September an seinem Arbeitsplatz - einer Tankstelle - erschossen worden.

Die Mutter hat in ergreifenden Worten an ihren Sohn erinnert. "Mein Engel, ich werde dich immer lieben und dein Name wird nie in Vergessenheit geraten."