Idar-Oberstein beim Stadtradeln des Netzwerks Klima-Bündnis

Die Stadt Idar-Oberstein beteiligt sich an der Aktion "Stadtradeln" des Netzwerks Klima-Bündnis. Wie die Verwaltung mitteilte, können die Teilnehmer ab heute bis zum 26. September ihre mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer in einem Online-Portal eintragen. Dort können sie sich mit Anderen messen. Teilnehmen können nach Angaben der Stadt alle Bürgerinnen und Bürger, die unter anderem in der Stadt Idar-Oberstein wohnen, arbeiten oder in einem Verein Mitglied sind. Es ist das zweite Mal, dass die Stadt Idar-Oberstein bei der Aktion mitmacht.