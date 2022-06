Die Stadt Idar-Oberstein senkt rückwirkend zum 1. Januar die Grund- und die Gewerbesteuer. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden deshalb 12.000 neue Steuerbescheide verschickt. Grundbesitzer und Gewerbetreibende werden so in diesem Jahr um insgesamt 63 Millionen Euro entlastet. Bisher zu viel gezahlte Steuerbeträge werden verrechnet, so die Stadtverwaltung. In Idar-Oberstein hat die Firma BioNTech einen Standort, weshalb die Steuereinnahmen der Stadt stark angestiegen waren.