Die Messe „Kostbar“ für Schmuck, Kunst, Kleidung und exklusive Möbel in Idar-Oberstein findet in diesem Jahr nicht - wie geplant - am 6. und 7. November statt. Das hat die Messegesellschaft mitgeteilt. Grund seien die Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie. Außerdem die schwer abzuschätzende wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Wochen. So sei auch die Hochzeitsmesse „Sag Ja“ verschoben worden. Beide Messen würden daher am 12. und 13. November 2022 stattfinden.