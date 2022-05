Stadt senkt Grund- und Gewerbesteuer

per Mail teilen

Die Stadt Idar-Oberstein will rückwirkend zum 1. Januar die Grund- und Gewerbesteuer senken. Das hat der Hauptausschuss der Stadt beschlossen.

Man wolle so Bürger und Gewerbetreibende entlasten und Anreize für die Ansiedlung von Unternehmen schaffen, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Stadtrat muss die Entscheidung am 16. Februar noch bestätigen, was aber als sicher gilt, da alle Fraktionen im Rat die Absenkung befürworten. Möglich wird die Steuerentlastung durch erhebliche Mehreinnahmen im Jahr 2021, die zu einer weitgehenden Entschuldung der Stadt Idar-Oberstein geführt haben. Die Mehreinnahmen Idar-Obersteins gehen zum großen Teil auf einen Standort des Impfstoffentwicklers Biontech zurück.